Résultat de la législative à Ifs : en direct

17:11 - Les enquêtes des sondeurs, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ifs ?

L'élection présidentielle d'avril, à Ifs, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 32,03% des suffrages. En seconde position, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 26,13%, puis Marine Le Pen à 18,5% et Yannick Jadot à 5,66%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche 27,85% des voix en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement bouleverser la donne et donc le résultat des législatives à Ifs dimanche. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.