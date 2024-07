Résultat des législatives 2024 à Saint-Martin-de-Fontenay (14320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - À Saint-Martin-de-Fontenay, quels seront les reports des voix de la gauche ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce 2e tour. Premier indicateur : l'attelage a rassemblé 28,06% des voix à l'échelle du pays dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Martin-de-Fontenay, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 24,45% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Saint-Martin-de-Fontenay aux dernières législatives ? Le nombre de bulletins de la formation politique de Jordan Bardella au second tour va être le déterminant pour cette élection du Parlement localement. La progression du RN semble déjà puissante à Saint-Martin-de-Fontenay entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (16,56%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (30,85%), de l'ordre de 14 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, bien plus que les 89 de l'époque. Suffisamment pour annoncer un ancrage solide du parti sur place, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le parti présidentielle en pôle position aux législatives il y a deux ans à Saint-Martin-de-Fontenay Le verdict du scrutin législatif de 2022 est aussi un précédent à décortiquer au moment du second tour. Avec 33,23% à Saint-Martin-de-Fontenay, le binôme La République en Marche était aussi placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 6ème circonscription du Calvados. Au second round,c'est encore Elisabeth Borne qui cumulera le plus de votes, avec 52,91% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,09%.

20:05 - À Saint-Martin-de-Fontenay, les résultats des législatives aussi justes aujourd'hui ? A en croire les projections finales communiquées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de rafler pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. La coalition de gauche devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Préserveraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. A l'occasion du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Martin-de-Fontenay ont préféré Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 31,81% des votes. Nicolas Calbrix (Rassemblement National) récupérait 30,85%. Noé Gauchard (Front populaire) recevait 24,45% des électeurs. La 6ème circonscription du Calvados n'a en revanche pas affiché les mêmes résultats que la ville, puisque c'est Nicolas Calbrix qui s'y taillait la part du lion, avec 36,26% devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Saint-Martin-de-Fontenay aux dernières élections Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Martin-de-Fontenay a connu une participation de 68,59%, supérieure de 17 points à celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 2 056 personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Martin-de-Fontenay s'étaient en effet rendues aux urnes (soit 51,75%). Le taux de participation était de 53,51% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 h et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation à Saint-Martin-de-Fontenay peut-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 ? L'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement la participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Martin-de-Fontenay était de 68,59%, dimanche dernier. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 2 014 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,31% étaient allés voter. Le taux de participation était de 75,62% au premier tour, c'est-à-dire 1 523 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,79% au premier tour et 47,75% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Martin-de-Fontenay ce soir ? La crise de confiance dans les partis politiques est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Martin-de-Fontenay.

17:29 - Élections législatives à Saint-Martin-de-Fontenay : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e tour des élections législatives à Saint-Martin-de-Fontenay comme dans toute la France. Dotée de 1 044 logements pour 2 515 habitants, la densité de la commune est de 241 habitants/km². Ses 147 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 765 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (10,25%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 34,87% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 6,27%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 863 €/an. Pour finir, à Saint-Martin-de-Fontenay, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.