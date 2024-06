Résultat des législatives à Illfurth : l'élection 2024 en direct

12:06 - Illfurth : quel était le niveau de participation aux précédentes législatives ?

À Illfurth, le niveau de participation sera indéniablement un facteur fort du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 45,33% au premier tour et seulement 42,22% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 74,82% au sein de la ville. Le taux de participation était de 76,33% au deuxième tour, soit 1 564 personnes.