Résultat de la législative à Iracoubo : 2e tour en direct

17:32 - Les candidats Régionaliste peuvent-elles gagner à Iracoubo ?

Le 12 juin dernier pour le premier tour de la législative, les citoyens d'Iracoubo ont plébiscité les candidats Régionaliste à qui ils ont accordé 29,41% des bulletins de vote. Ils ont coiffé au poteau les représentants Droite souverainiste et Divers gauche qui décrochent dans l'ordre 22,43% et 20,96% des suffrages. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés.