En direct

19:37 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Iracoubo ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Iracoubo. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 0,3% et 1,22% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 1,52% à gauche, et donc 45,59 en comptant le vote Mélenchon.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Iracoubo ? Avec 44,07% des votes, au premier round à Iracoubo, Jean-Luc Mélenchon avait gagné la meilleure place à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 23,1%, au-dessus de Emmanuel Macron à 20,97% et Nicolas Dupont-Aignan à 4,26%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront sans doute modifier ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Iracoubo ? À Iracoubo, le taux de participation sera à n'en pas douter un critère clé du scrutin législatif 2022. L'inflation qui alourdit les finances des familles pourrait détourner l'attention des citoyens d'Iracoubo (97350) de leur devoir civique. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 42,1% des électeurs habilités dans la ville avaient participé au vote. La participation était de 28,74% au premier tour, ce qui représentait 340 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Iracoubo en 2017 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? En 2017, au moment des législatives, 24,86% des inscrits sur les listes électorales d'Iracoubo avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 38,03% pour le second round.