Dans les 8 bureaux de vote d'Irigny, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 20,58% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,28% et 1,89% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,17% du côté des électeurs de gauche, et donc 27,75 en comptant le vote Mélenchon.

Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la dernière élection à Irigny avec 30,64% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 20,58%, au-dessus de Marine Le Pen à 20,09% et Éric Zemmour à 8,8%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront certainement infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble a baissé à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Irigny ?

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera l'abstention à Irigny. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 6 349 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 76,53% avaient participé à l'élection. La participation était de 81,24% au premier tour, ce qui représentait 5 158 personnes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences sur les tarifs de l'essence et du gaz sont par exemple susceptibles de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Irigny.