Résultat de la législative à Isigny-le-Buat : 2e tour en direct

En direct

18:12 - La coalition Mélenchon était arrivée au pied du podium à Isigny-le-Buat la semaine passée Dans les 3 bureaux de vote d'Isigny-le-Buat, les voix qui avaient choisi la Nupes de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin pour la législative seront probablement cruciales ce dimanche pour le 2ème volet du scrutin. L'Insoumis avait obtenu 14,42% des suffrages dimanche dernier. Mais ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,47%, 3,32%, 2% et 1,53% en avril. Ce qui aboutissait à un total de 19,32% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Isigny-le-Buat ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Isigny-le-Buat. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 42,32% des suffrages dimanche 12 juin 2022 au soir du premier round de l'élection législative. La candidature Rassemblement National décroche 22,32% des voix. A la 3e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 14,42% des suffrages.

13:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Isigny-le-Buat lors des législatives ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour le second tour des législatives ? A l'occasion des précédentes élections législatives, le taux de participation avait atteint 46,31% des votants d'Isigny-le-Buat au second round, ce qui représentait 1097 votants sur les 2461 personnes inscrites sur les listes électorales.