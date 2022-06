Résultat des législatives à Isigny-le-Buat - Election 2022 (50540) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

Le résultat de la législative 2022 à Isigny-le-Buat a été publié par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 2471 habitants d'Isigny-le-Buat inscrits dans la 2ème circonscription de la Manche. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs d'Isigny-le-Buat. Les électeurs de 119 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Bertrand Sorre a recueilli 42% des votes au sein de la ville. Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) et Patrick Grimbert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 22% et 14% des votes. La participation atteint 49% des habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Manche (soit 1 267 non-votants).