Résultat des législatives à Isneauville - Election 2022 (76230)

12/06/22 21:10

Résultat des législatives 2022 à Isneauville

Le résultat des élections législatives 2022 à Isneauville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Isneauville. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 2850 électeurs de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime et résidant à Isneauville. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs d'Isneauville. Les habitants de 86 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le taux d'abstention représente 45% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Seine-Maritime (1 581 votants). Dans la localité, Annie Vidal a engrangé 40% des voix. Sébastien Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jonas Haddad (Les Républicains) la suivent grâce à dans l'ordre 21% et 15% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Isneauville Annie Vidal Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 39,73% Sébastien Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,14% 20,80% Bastien Holingue Rassemblement National 19,39% 11,82% Jonas Haddad Les Républicains 13,13% 14,99% Maxence Briquet Reconquête ! 4,02% 4,13% Catherine Depitre Divers gauche 3,97% 4,07% Dorian Le Bay Divers 1,92% 1,61% Nathalie Letort Droite souverainiste 1,46% 2,07% Jean-Claude Garault Divers extrême gauche 1,02% 0,65% Jody Horcholle Divers centre 0,44% 0,13% Participation au scrutin Circonscription Isneauville Taux de participation 53,79% 55,47% Taux d'abstention 46,21% 44,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,63% Nombre de votants 51 261 1 581

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Isneauville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Isneauville ? Les votants d'Isneauville avaient offert 15,5% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re étape de la dernière présidentielle. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,93% et 1,62% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 22,05% à Isneauville pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Isneauville ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Isneauville, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 42,34% des suffrages. Derrière, se trouvait Marine Le Pen à 16,24%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,5% et Valérie Pécresse à 6,63%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront peut-être transformer ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. 14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Isneauville À Isneauville, l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Les jeunes générations expriment couramment une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ? Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,4% des votants de la ville. La participation était de 82,1% au premier tour, soit 2 330 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Isneauville ? Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 60,1% des électeurs d'Isneauville s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, contre une participation de 51,09% au deuxième tour. Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Isneauville ? 10 candidats s'affrontent dans la circonscription d'Isneauville ce 12 juin 2022, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un niveau de postulants dans la moyenne des autres circonscriptions. Et les 2838 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 3 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de cette 1re manche.

Législatives 2022 à Isneauville : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 42% des suffrages au premier tour à Isneauville, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 16% et 16% des suffrages. Le choix des administrés d'Isneauville était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (72% des suffrages), laissant par conséquent à Marine Le Pen 28% des suffrages. Les citoyens de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 3 383 votants d'Isneauville seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?