Résultat de la législative à Issoire : en direct

Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces mouvements des derniers jours auront sans doute un écho à Issoire dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or le président avait obtenu 29,11% des voix à Issoire, lors de la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen enregistrait 23,27% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,02% (contre à un peu moins de 22%).

À Issoire, l'un des critères décisifs de ces élections législatives 2022 sera indéniablement le taux de participation. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,32% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 24,19% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien pourrait potentiellement détourner l'attention des citoyens d'Issoire de leur devoir civique.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Issoire en 2017 ?

Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, pendant les législatives, 51,28% des électeurs d'Issoire s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 47,25% pour le round deux.