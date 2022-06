En direct

19:02 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Jonquières ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 14,56% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Jonquières le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,16% et 0,92% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 18,64% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Jonquières.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Jonquières ? L'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages vendredi soir. Pendant ce temps, le RN est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Jonquières. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Au précédent scrutin, à Jonquières, Marine Le Pen remportait la tête du vote au premier tour de l'élection avec 36,73% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,64%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 14,56% et Éric Zemmour, quatrième à 12,47%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Jonquières reste l'abstention À Jonquières, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'abstention. La guerre russo-ukrainienne est de nature à détourner l'attention des citoyens de Jonquières du vote. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 22,02% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,45% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - La participation aux législatives 2022 à Jonquières peut-elle faire pire qu'en 2017 ? Au cours des élections précédentes, les 5 499 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, 53,85% des personnes habilitées à voter à Jonquières avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 49,29% au second round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.