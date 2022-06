Résultat des législatives à Jouy-le-Moutier - Election 2022 (95280) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat du premier round de l' élection législative à Jouy-le-Moutier. Dans la 10ème circonscription du Val-d'Oise, les 11116 habitants de Jouy-le-Moutier ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Jouy-le-Moutier. Les électeurs de 8 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Aurélien Taché a enregistré 35% des votes. Victorien Lachas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Richard Durand (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 22% et 15% des votes. Le taux de participation s'élève à 44% des habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 10ème circonscription du Val-d'Oise (6 192 non-votants).

Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières consultations démocratiques, les 16 343 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, durant les législatives, 62,71% des inscrits sur les listes électorales de Jouy-le-Moutier avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,38% au round numéro deux.

Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Jouy-le-Moutier dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Or à Jouy-le-Moutier, Jean-Luc Mélenchon atteignait la meilleure place de la dernière élection avec 36,36% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 25,42%. On trouvait plus loin, avec 16,75%, Marine Le Pen et enfin, à 4,81%, Éric Zemmour.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats de Jouy-le-Moutier. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,55% et 1,7% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 42,61% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 36% des suffrages au premier tour à Jouy-le-Moutier, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur de La République En Marche et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 25% et 17% des votes. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 67% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 33% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Jouy-le-Moutier ( Val-d'Oise ) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français.