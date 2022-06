Résultat de la législative à Juillan : 2e tour en direct

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Juillan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Juillan. En direct 18:11 - La Nouvelle union populaire s'était placée troisième à Juillan dimanche dernier Le potentiel avant ces législatives à Juillan pour la coalition de gauche atteignait 24,08% dans la commune. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis à la députation a pourtant cumulé 22,1% des suffrages dimanche dernier. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir à la troisième position. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Juillan ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra cependant tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Juillan. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 24,35% des votes au soir du premier tour des élections législatives le 12 juin dernier. En seconde place, la candidature Rassemblement National capte 22,23% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 22,1% des voix. 13:30 - La participation peut-elle encore baisser au second tour des législatives 2022 à Juillan ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième round, 6 points de plus qu'au premier tour. Pour comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, au moment des législatives, 56,09% des électeurs de Juillan avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,02% au round numéro deux. 10:30 - Le résultat final des élections législatives à Juillan sera connu ce soir ! Au cas où vous avez encore des doutes concernant les impétrants du 2ème volet dans l'unique circonscription de Juillan, prenez votre temps. L'unique bureau de vote ferme à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la cité. Une décision de la préfecture permet en effet aux 3284 inscrits de se prononcer une heure plus tard dans la commune.

Résultats des législatives 2022 à Juillan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Juillan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

Tête de liste Liste Grégory Korn Nouvelle union populaire écologique et sociale Benoit Mournet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Juillan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Juillan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Juillan Benoit Mournet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,75% 24,35% Grégory Korn (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,95% 22,10% Serge Dumanoir Rassemblement National 18,54% 22,23% Jérome Crampe Parti radical de gauche 14,32% 11,39% Véronique Dutrey Les Républicains 6,05% 5,54% Jean-Marc Dabat Divers 4,31% 4,61% Claude Alves Da Cunha Reconquête ! 3,64% 3,30% Yves Castéra Divers gauche 1,96% 2,43% Antoine Rigollet Ecologistes 1,31% 1,74% Aline Barbe Droite souverainiste 1,20% 1,12% Delphine Beaudry Régionaliste 1,02% 0,50% François Meunier Divers extrême gauche 0,96% 0,68% Participation au scrutin Circonscription Juillan Taux de participation 52,39% 50,41% Taux d'abstention 47,61% 49,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 2,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 0,72% Nombre de votants 47 033 1 659

Le résultat de l' élection législative 2022 à Juillan est tombé. A l'occasion du 1er tour des législatives, les 3291 habitants de Juillan inscrits dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Attention, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées peut encore basculer si les électeurs des 181 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Juillan. Benoit Mournet a obtenu 24% des votes. Serge Dumanoir (Rassemblement National) et Grégory Korn (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent 22% et 22% des voix. L'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 50% (soit 1 659 votants).

Législatives 2022 à Juillan : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Juillan seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 27,0% des voix au premier tour à Juillan. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,0% et 16,1% des votes. Le choix des citoyens de Juillan était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (50,6% des suffrages), laissant donc 49,4% des suffrages à Marine Le Pen.