Résultat des législatives à Juillan - Election 2022 (65290) [PUBLIE]

12/06/22 21:27

Résultat des législatives 2022 à Juillan

Le résultat des élections législatives 2022 à Juillan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hautes-Pyrénées

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

Le résultat de l'élection législative à Juillan a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées, les 3291 électeurs de Juillan ont désigné le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Benoit Mournet a enregistré 24% des suffrages. Serge Dumanoir (Rassemblement National) et Grégory Korn (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent 22% et 22% des voix. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 50%, ce qui représente 1 659 votants. Ces chiffres ne reflètent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 181 autres communes participent également au résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Juillan Benoit Mournet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,75% 24,35% Grégory Korn Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,95% 22,10% Serge Dumanoir Rassemblement National 18,54% 22,23% Jérome Crampe Parti radical de gauche 14,32% 11,39% Véronique Dutrey Les Républicains 6,05% 5,54% Jean-Marc Dabat Divers 4,31% 4,61% Claude Alves Da Cunha Reconquête ! 3,64% 3,30% Yves Castéra Divers gauche 1,96% 2,43% Antoine Rigollet Ecologistes 1,31% 1,74% Aline Barbe Droite souverainiste 1,20% 1,12% Delphine Beaudry Régionaliste 1,02% 0,50% François Meunier Divers extrême gauche 0,96% 0,68% Participation au scrutin Circonscription Juillan Taux de participation 52,39% 50,41% Taux d'abstention 47,61% 49,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 2,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,78% Nombre de votants 47 033 1 659

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Juillan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Qui vont désigner les supporters de gauche à Juillan ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Juillan comme dans toute la France. Le candidat LFI avait obtenu 16,08% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,38% et 2,17% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 21,63% pour la coalition de gauche. 16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Juillan ? À Juillan, Emmanuel Macron finissait en tête de la dernière présidentielle avec 26,95% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 26,02%. On trouvait plus loin, avec 16,08%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,1%, Jean Lassalle. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront certainement transformer ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Juillan ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Juillan ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 284 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 77,92% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 80,33% au premier tour, soit 2 638 personnes. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, sont en mesure de favoriser l'abstention à Juillan. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Juillan ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2017, au moment des législatives, 52,98% des personnes aptes à participer à une élection à Juillan s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 43,91% au second round. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 19 heures à Juillan Bienvenue dans cette page spéciale où nous allons suivre cette première étape des élection législatives à Juillan, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. On compte 12 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 19 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Législatives 2022 à Juillan : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Juillan seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 27,0% des voix au premier tour à Juillan. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,0% et 16,1% des votes. Le choix des citoyens de Juillan était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (50,6% des suffrages), laissant donc 49,4% des suffrages à Marine Le Pen.