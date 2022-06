Résultat des législatives à Jullouville - Election 2022 (50610) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Jullouville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Jullouville est officiel. Au soir du 1er tour des législatives, les 2320 habitants de Jullouville enregistrés dans la 2ème circonscription de la Manche ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention s'établit à 41% des électeurs enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Manche (soit 1 369 votants). A l'échelle de la commune, Bertrand Sorre a rassemblé 49% des votes. Patrick Grimbert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 17% des suffrages. De son côté, Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) recueille 11% des suffrages. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 119 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Jullouville.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Jullouville Bertrand Sorre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 42,62% 49,15% Patrick Grimbert Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,50% 17,12% Marie-Françoise Kurdziel Rassemblement National 17,99% 10,92% Erwan Toullec Dufour Les Républicains 7,98% 9,52% Denis Féret Reconquête ! 3,41% 5,09% Florence Filuzeau Ecologistes 3,03% 2,36% Anne-Marie Lair Ecologistes 2,39% 1,48% Valérie Gouzien Ecologistes 1,08% 1,70% Cédric Bazincourt Droite souverainiste 1,06% 1,03% Thomas Journel Divers gauche 1,01% 1,03% Mai Tran Divers extrême gauche 0,94% 0,59% Participation au scrutin Circonscription Jullouville Taux de participation 51,24% 59,01% Taux d'abstention 48,76% 40,99% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 0,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,15% Nombre de votants 49 689 1 369

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Jullouville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:53 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Jullouville ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 13,79% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Jullouville le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,5% et 2,01% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 21,3% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Jullouville ? Avec 40,12% des suffrages, à Jullouville, Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la dernière élection. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 15,06%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 13,79% et Valérie Pécresse à 8,09%. Les tendances nationales des dernières semaines changeront sans doute ce paysage lors des législatives à Jullouville dimanche. Or la majorité a baissé à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Jullouville À Jullouville, l'une des clés des élections législatives sera sans aucun doute l'étendue de la participation. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 323 personnes en âge de voter dans la ville, 80,5% étaient allées voter. La participation était de 82,05% au premier tour, c'est-à-dire 1 906 personnes. La crainte d'une reprise de la pandémie de covid-19 est de nature à détourner l'attention des habitants de Jullouville de leur devoir civique. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Jullouville ? Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. En 2017, durant les élections législatives, le taux de participation avait représenté 61,62% au premier tour des votants de Jullouville, à comparer avec une participation de 52,8% au second round. 09:30 - Les citoyens de Jullouville ont jusqu'à 18 heures pour voter C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Jullouville, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 11 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 2323 votants de Jullouville ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Législatives 2022 à Jullouville : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 40% des votes au premier tour à Jullouville, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 15% et 14% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Jullouville avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 71% des suffrages, cédant ainsi 29% des voix à Marine Le Pen. Le président de la République sera-t-il à même de remporter la majorité de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant à Jullouville (50610) seront incités à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat pencheront-ils ?