Résultat des législatives à Jumièges - Election 2022 (76480) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le résultat de l' élection législative 2022 à Jumièges a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de suffrages auprès des 1497 électeurs de Jumièges de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime. Les électeurs des 68 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Jumièges ? Gérard Leseul a réuni 31% des voix dans la commune. Il coiffe au poteau Jean Delalandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) qui reçoivent 29% et 27% des votes. La participation représente 45% des électeurs figurant sur les listes électorales dans la commune pour la 5ème circonscription de la Seine-Maritime (674 votants).

Comme partout en France, les habitants de Jumièges ( Seine-Maritime ) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31% des voix au premier tour à Jumièges, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 29% et 15% des suffrages. Le choix des administrés de Jumièges était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (50% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 50% des voix. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier.