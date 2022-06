Résultat de la législative à Juvigny les Vallées : 2e tour en direct

Dans les 7 bureaux de vote de Juvigny les Vallées, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin pour la législative seront sans doute décisives ce dimanche pour la seconde manche du scrutin. Le candidat de gauche avait enregistré 14,0% des suffrages il y a sept jours. Ce score est cependant à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,27%, 3,49%, 0,81% et 2,21% en avril. Ce sont donc 19,78% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Juvigny les Vallées.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Juvigny les Vallées ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les caractéristiques locales, comme à Juvigny les Vallées. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 52,61% des voix dimanche 12 juin 2022 pour le premier round des législatives. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent 16,53% et 14,0% des suffrages.