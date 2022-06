En direct

20:12 - Quel résultat aux législatives de Juvigny les Vallées pour la coalition de gauche ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Juvigny les Vallées, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait cumulé 13,27% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,49% et 0,81% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total espéré de 17,57% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Juvigny les Vallées ? La majorité présidentielle a chuté à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Juvigny les Vallées ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or le président-candidat avait obtenu 36,9% des voix à Juvigny les Vallées, lors de la dernière élection à la présidence de la République contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national s'était hissée à 26,89% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,27% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Juvigny les Vallées demeure l'abstention À Juvigny les Vallées, le niveau de participation constituera immanquablement l'un des critères clés de ces élections législatives. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les tarifs des matières premières sont par exemple susceptibles de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Juvigny les Vallées. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 244 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 28,34% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 29,18% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Juvigny les Vallées en 2017 ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, pendant les législatives, 56,19% des électeurs de Juvigny les Vallées s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 51,38% au tour deux. Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.