Résultat des législatives à Kaltenhouse : l'élection 2024 en direct

12:07 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Kaltenhouse ?

L'une des clés de ces législatives sera sans aucun doute la participation à Kaltenhouse (67240). Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 32,6% au premier tour et seulement 31,3% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 68,47% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 72,38% au second tour, c'est-à-dire 1 355 personnes.