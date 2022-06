Résultat de la législative à Kourou : en direct

12/06/22 17:14

Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins précédents. Pendant les précédentes élections législatives, parmi les 9 788 personnes en âge de voter à Kourou, 27,2% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 35,35% au tour deux. La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Kourou ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 58,22% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 59,53% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui plombe le budget des Français est capable de faire baisser la participation à Kourou.

Avec 47,73% des suffrages exprimés, à Kourou, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position lors du dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen arrivait deuxième à 17,04%, devant Emmanuel Macron à 16,19% et Éric Zemmour à 5,59%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront peut-être modifier cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 48% des votes au premier tour à Kourou. L'ancien parlementaire européen avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 17% et 16% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été privée de finale, Marine Le Pen était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivée en tête du second tour en captant 55% des votes face à Emmanuel Macron (45%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune élira-t-elle un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Comme partout dans le pays, les 25 211 électeurs de Kourou ( Guyane ) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?