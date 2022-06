Résultat de la législative à Krautergersheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:55

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Krautergersheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Krautergersheim. En direct 18:55 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a une semaine dans la ville ? Le niveau des électeurs de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon sera une des énigmes de ces législatives en France. Ces électeurs ont représenté 13,34% des suffrages à Krautergersheim il y a une semaine. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,55%, 5,27%, 0,91% et 0,55% le 10 avril. Ce sont donc 19,28% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Krautergersheim. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Krautergersheim ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Krautergersheim. Grâce à 22,58% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Krautergersheim au soir du premier round des élections législatives dimanche 12 juin. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 22,29% des votes. La candidature Régionaliste obtient 17,6% des votes. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Krautergersheim Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, durant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 56,94% au sein de Krautergersheim au premier tour. L'abstention était de 47,47% pour le dernier round. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est très bas lors de ce type d'élection. Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - Le 2ème round des élections est en cours à Krautergersheim Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Krautergersheim et il reste encore du temps pour remplir son devoir citoyen lors de cette deuxième manche, puisque l'unique bureau de vote de la métropole peut accueillir les électeurs jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés il y a 7 jours sont toujours présents pour le résultat final des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Krautergersheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Krautergersheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Louise Morel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Frédéric Steinbach Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Krautergersheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Krautergersheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Krautergersheim Louise Morel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,35% 22,29% Jean-Frédéric Steinbach (Ballotage) Rassemblement National 22,65% 22,58% Philippe Meyer Les Républicains 20,41% 17,16% Martine Marchal-Minazzi Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,61% 13,34% Carine Hamm Régionaliste 5,60% 17,60% Sabrina Ritter Reconquête ! 2,93% 2,64% Véronique Grussi Ecologistes 2,86% 2,20% Bastien Macia Droite souverainiste 1,67% 1,32% Martial Debriffe Ecologistes 1,26% 0,88% René Camus Divers extrême gauche 0,66% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Krautergersheim Taux de participation 46,24% 48,70% Taux d'abstention 53,76% 51,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,43% Nombre de votants 45 135 692

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative à Krautergersheim. C'est le candidat Rassemblement National qui a amassé le plus de votes de la part des 1421 citoyens de Krautergersheim inscrits dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin. Au niveau de la commune, Jean-Frédéric Steinbach a rassemblé 23% des voix. Il précède Louise Morel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Carine Hamm (Régionaliste) qui ramassent dans l'ordre 22% et 18% des suffrages. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Krautergersheim. Les citoyens de 78 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. L'abstention parmi les citoyens figurant dans les listes électorales au sein de la commune pour la 6ème circonscription du Bas-Rhin atteint 51%.

Législatives 2022 à Krautergersheim : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 32,6% des suffrages au premier tour à Krautergersheim, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 28,1% et 12,6% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Krautergersheim avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 56,2% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 43,8% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette commune pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant à Krautergersheim seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ?