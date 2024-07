Résultat des législatives 2024 à Griesheim-près-Molsheim (67870) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Griesheim-près-Molsheim, qui va tirer parti des 12,29% du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a fait une percée lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Griesheim-près-Molsheim, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 12,29% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Griesheim-près-Molsheim A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très scruté. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Griesheim-près-Molsheim ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le bloc présidentiel aux législatives à Griesheim-près-Molsheim ? Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera en conséquence très commenté. Défait en 2022 dans la commune, le RN a cette fois une possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Le RN ne convainquait pas en revanche à Griesheim-près-Molsheim à l'époque, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,91% au premier tour, contre 26,81% pour Philippe Meyer (Les Républicains). Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin, avec 62,22%, devant son adversaire Rassemblement National à 37,78%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Selon les études des instituts de sondages publiées juste avant le second tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait gagner moins de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de la gauche devrait remporter près de 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient maintenir entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Griesheim-près-Molsheim ont plébiscité Vincent Coussediere (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 37,1% des votes. Un score qui lui a permis de passer devant Louise Morel (Majorité présidentielle) et Didier Andres (Union de la gauche) avec 33,69% et 12,29% des électeurs. C'est aussi Vincent Coussediere qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 38,5%, devant Louise Morel avec 27,76% et Didier Andres avec 15,35%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Griesheim-près-Molsheim ? Au cours des dernières années, les 2 335 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Griesheim-près-Molsheim, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 72,05%, plus élevé que celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, le taux de participation représentait effectivement 57,17% au sein de Griesheim-près-Molsheim (67), contre une participation de 55,98% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives à Griesheim-près-Molsheim ? L'abstention est l'une des clés du scrutin législatif. Dans la ville, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 72,05%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,25% au premier tour et 48,26% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,86% au sein de la ville. La participation était de 82,81% au deuxième tour, ce qui représentait 1 498 personnes. Le sentiment d'insécurité est notamment susceptible de ramener les électeurs de Griesheim-près-Molsheim (67870) dans les isoloirs.

17:29 - Griesheim-près-Molsheim : élections législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Griesheim-près-Molsheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 25,41% de cadres supérieurs pour 2 303 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 147 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 242 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (89,2%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 37,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1315,54 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Griesheim-près-Molsheim, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux défis français.