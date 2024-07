Résultat des législatives 2024 à Obernai : les premiers chiffres du 2e tour

À Obernai, l'un des critères déterminants des législatives 2024 est indiscutablement le niveau d'abstention. Le taux de participation à Obernai était de 60,91% pour le 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 69,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 69,11% au second tour, c'est-à-dire 6 427 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 38,85% au premier tour et 36,3% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Obernai ?

17:29 - Le poids démographique et économique d'Obernai aux élections législatives

La composition démographique et socio-économique d'Obernai façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 417 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,07%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2459,63 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3 627 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,87% et d'une population immigrée de 9,91% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Obernai mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,39% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.