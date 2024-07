Résultat des législatives 2024 à Schirmeck (67130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Schirmeck, que vont choisir les électeurs de gauche ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a accumulé les points des élections législatives, avec 28,06% au niveau de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 16,61% des suffrages à Schirmeck. Une hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Schirmeck ? L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le RN pourrait s'approcher de la victoire à Schirmeck lors du second tour de ces législatives si la dynamique démarrée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) s'applique localement. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. Une performance qui s'appliquera dans la commune avec une élu ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Un second tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi l'enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection du Parlement 2024. Le RN peut-il gagner cette fois à Schirmeck, contrairement à 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Schirmeck, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 27,21% des votants étant convaincus par son binôme, contre 27,54% pour Louise Morel (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 54,85%. Louise Morel conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Selon les enquêtes des sondeurs communiquées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait rafler moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient maintenir une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes de chaque territoire. Vincent Coussediere (Rassemblement National) a raflé 41,23% des votes à Schirmeck dimanche 30 juin, lors du 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de passer devant Louise Morel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Didier Andres (Nouveau Front populaire) avec respectivement 27,87% et 16,61% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Vincent Coussediere glanant cette fois 38,5%, devant Louise Morel avec 27,76% et Didier Andres avec 15,35%.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Schirmeck ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? En comparaison des élections européennes de début juin, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Schirmeck a diminué de 15 points, atteignant 38,71%. Début juin, lors du scrutin européen, parmi les 1 443 inscrits sur les listes électorales à Schirmeck, 53,01% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 48,25% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Schirmeck, la participation a atteint 61,29% lors du premier tour des élections législatives L'une des clés de ces législatives est incontestablement l'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Schirmeck au 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 38,71%. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 28,53% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 30,42% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,84% au premier tour. Au deuxième tour, 61,53% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Schirmeck ? L'inflation dans le pays qui plombe les finances des familles, combinée avec les incertitudes provoquées par le conflit armé israélo-palestinien, seraient de nature à pousser les citoyens de Schirmeck à ne pas rester chez eux.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Schirmeck Comment la population de Schirmeck peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 201 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,12%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 573 €/an peut être caractéristique de disparités financières locales. Le nombre de familles monoparentales (13,19%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,32%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Schirmeck mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,5% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.