Résultat des législatives 2024 à Molsheim : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Molsheim révèlent les tendances électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Molsheim mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 856 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,79%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 124 € par an montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3 126 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,99% et d'une population immigrée de 9,56% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Molsheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,09% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.