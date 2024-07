Résultat des législatives 2024 à Wisches (67130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Wisches, qui va profiter du score du Front populaire ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier pourrait rassembler une part importante des électeurs en France. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a obtenus le bloc à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Wisches, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 15,12% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 19,75% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Wisches La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 17 points à Wisches entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Wisches ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Wisches, contrairement à 2022 ? Les élections législatives avaient également donné lieu à un bon score pour le RN à l'époque à Wisches. Dans la commune, c'est Jean-Frédéric Steinbach qui arrivait en tête au premier tour avec 29,70%. Louise Morel (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,32%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,68%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Wisches ont placé en tête Vincent Coussediere (Rassemblement National), qui a raflé 46,7% des suffrages. Louise Morel (Ensemble pour la République) et Didier Andres (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 24,4% et 15,12% des électeurs à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la 6ème circonscription du Bas-Rhin, Vincent Coussediere glanant cette fois 38,5%, devant Louise Morel avec 27,76% et Didier Andres avec 15,35%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Wisches aux dernières élections Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Wisches a été de 35,97%, moins haut de 14 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 689 inscrits sur les listes électorales à Wisches, 49,97% avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 48,6% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Wisches À Wisches, le taux de participation est incontestablement l'un des critères essentiels de ces législatives 2024. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Wisches s'élevait à 64,03%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,78% au premier tour et 37,45% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 71,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 71,87% au deuxième tour, ce qui représentait 1 178 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Wisches ?

17:29 - Les enjeux locaux de Wisches : tour d'horizon démographique La démographie et la situation socio-économique de Wisches contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 109 hab/km² et 49,95% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 10,93% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (21,6%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 650 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,38%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,12%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Wisches mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,98% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.