Résultat des législatives 2024 à Still (67190) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la gauche à Still ? Avec 28,06% des votes à l'échelle nationale au terme du premier tour des législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives la semaine dernière à Still. On trouvait un binôme Rassemblement National en pôle position au premier tour, avec 43,84 % des votes. La gauche n'était pas mieux lotie en 2022 également, puisque c'est Jean-Frédéric Steinbach (Rassemblement National) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - L'extrême droite a nettement avancé à Still en 2 ans Le résultat du RN sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement à l'échelle locale. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Still entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En faisant une projection simple, on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le RN aux législatives 2024 à Still ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera en conséquence très analysé. Le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Still, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient déjà offert un bon démarrage pour le Rassemblement national à l'époque à Still. Dans la commune, c'est Jean-Frédéric Steinbach qui arrivait en tête au premier tour avec 27,43%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 51,41%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,59%.

20:05 - Vincent Coussediere (Rassemblement National) déjà en avance avec 43,84% à Still aux législatives D'après les enquêtes des sondeurs publiées depuis le premier tour, le Rassemblement national serait en mesure de s'assurer moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition de gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient préserver une centaine de sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales. Vincent Coussediere (Rassemblement National) a obtenu 43,84% des votes à Still le 30 juin, pour le premier tour de la législative. En seconde place, Louise Morel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) récupérait 24,72%. A la troisième position, Jean Biehler (Les Républicains) recevait 15,02% des électeurs. Vincent Coussediere était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 38,5%, devant Louise Morel avec 27,76% et Didier Andres avec 15,35%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Still aux dernières élections À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette localité lors des précédentes élections ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Still a connu une participation de 75,54%, supérieure de 14 points à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 1 370 personnes en capacité de participer à une élection à Still avaient en effet pris part au scrutin (soit 61,31%). La participation était de 53,65% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives à Still Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des législatives à Still ? Le taux de votants à Still pour le 1er tour des législatives 2024 était de 75,54%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,52% au premier tour et 45,24% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Still aujourd'hui ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 79,67% des personnes habilitées à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 79,67% au second tour, soit 1 125 personnes.

17:29 - Démographie et politique à Still, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Still, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 724 logements pour 1 806 habitants, la densité de la commune est de 77 habitants/km². Ses 75 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,6%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 35,52% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 282,76 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Still, les intérêts locaux se joignent aux défis français.