Résultat de la législative à la Baule-Escoublac : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Baule-Escoublac dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Baule-Escoublac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - À la Baule-Escoublac, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? A la dernière élection, à la Baule-Escoublac, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place avec 38,4% des voix, devant Marine Le Pen à 15,18%. Arrivaient ensuite Valérie Pécresse, troisième avec 13,68% et Éric Zemmour à 12,13%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront certainement infléchir ces équilibres lors des législatives à la Baule-Escoublac ce dimanche. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à la Baule-Escoublac ? L'un des critères forts des élections législatives sera immanquablement le taux de participation à la Baule-Escoublac. Le conflit militaire russo-ukrainien est de nature à dépouiller les urnes de leurs citoyens à la Baule-Escoublac. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 20,71% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,11% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à la Baule-Escoublac au premier tour des élections législatives ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des élections précédentes. Cinq ans auparavant, durant les législatives, le taux d'abstention avait représenté 49,54% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de la Baule-Escoublac, contre un taux d'abstention de 42,56% au round deux. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les habitants de la Baule-Escoublac ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les jalons de ce 1er round des législatives à la Baule-Escoublac, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Il y a 12 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 15 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à la Baule-Escoublac

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Baule-Escoublac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Marie-France Belin Divers extrême gauche Jean-Yves Gontier Divers centre Alain Seillé Ecologistes Laurence Le Page Rassemblement National Donatienne Jossic Ecologistes Bertrand Plouvier Les Républicains Martine Aury Divers droite Laurent Gaudeau Reconquête ! Olivier Boutry Divers Gaël Bourdeau Droite souverainiste Sandrine Josso Ensemble ! (Majorité présidentielle) Veronique Mahé Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à la Baule-Escoublac : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à la Baule-Escoublac (44) seront amenés à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 38,40% des suffrages au premier tour à la Baule-Escoublac, devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse. La candidate d'extrême-droite et Valérie Pécresse avaient obtenu 15,18% et 13,68% des suffrages. Le choix des habitants de la Baule-Escoublac était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (68,28% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 31,72% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée ?