Du côté de la gauche, les 12,92% de Mélenchon à la Cadière-d'Azur font saliver

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 12,92% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de la Cadière-d'Azur il y a deux mois. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,47% et 1,03% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 18,42% pour le bloc LFI-PS-EELV.