Résultat de la législative à la Chapelle-des-Fougeretz : en direct

En direct

19:24 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à la Chapelle-des-Fougeretz ? Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France comme à la Chapelle-des-Fougeretz, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Ce dernier avait atteint 23,97% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 7,87% et 3,48% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 35,32% à la Chapelle-des-Fougeretz pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À la Chapelle-des-Fougeretz, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Les dynamiques nationales des derniers jours se répercuteront probablement sur les législatives à la Chapelle-des-Fougeretz ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Pendant ce temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à la Chapelle-des-Fougeretz, Emmanuel Macron terminait en tête de la dernière élection avec 38,6% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,97%. On trouvait plus loin, avec 11,34%, Marine Le Pen et enfin, à 7,87%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à la Chapelle-des-Fougeretz Le niveau de participation constituera indéniablement l'un des critères importants du scrutin législatif à la Chapelle-des-Fougeretz. Le conflit militaire russo-ukrainien serait de nature à détourner l'attention des citoyens de la Chapelle-des-Fougeretz (35520) du vote. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 3 446 personnes en âge de voter au sein de la localité, 18,79% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 19,01% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Quel était le score de la participation à la Chapelle-des-Fougeretz en 2017 ? Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, 57,37% des inscrits sur les listes électorales de la Chapelle-des-Fougeretz avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 45,4% pour le second tour.