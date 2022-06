Résultat de la législative à la Châtre : 2e tour en direct

Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À la Châtre, sa tête d'affiche avait enregistré 20,25% des suffrages le 12 juin dernier. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 15,87%, 3,32%, 1,58% et 2,81% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 23,58% à la Châtre pour ces légilsatives.

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des élections à la Châtre ?

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Le 12 juin dernier pour le 1er tour, les électeurs de la Châtre ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a obtenu 39,87% des suffrages. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiennent 20,25% et 16,01% des suffrages.