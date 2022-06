Résultat de la législative à la Couronne : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Couronne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - À la Couronne, des sondages tout aussi pertinents ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à la Couronne dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité a vu son résultat chuter très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à la Couronne cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 28,8% des suffrages. Derrière, se hissait Emmanuel Macron à 26,16%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,17% et Éric Zemmour à 5,26%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche près de 28% des électeurs à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - À la Couronne, la grande inconnue de ces législatives reste la participation À la Couronne, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux d'abstention. La crainte d'une reprise de la pandémie de covid-19 est de nature à détourner les habitants de la Couronne des urnes. Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 4 974 personnes en âge de voter dans la commune, 28,77% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 26,12% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à la Couronne ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, sur les 5 149 personnes en âge de voter à la Couronne, 60,7% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 55,12% pour le deuxième round. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à la Couronne C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À la Couronne, il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les 8 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 4974 votants de la Couronne ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 6 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à la Couronne

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Couronne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste Anna Martinese Rassemblement National Olivier Nicolas Divers extrême gauche Dominique de Lorgeril Reconquête ! Thomas Mesnier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Corinne Berthelot Ecologistes René Pilato Nouvelle union populaire écologique et sociale Alice Clergeau Les Républicains Jean-François Dauré Divers gauche

Législatives 2022 à la Couronne : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 28,80% des votes au premier tour à la Couronne. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,16% et 21,17% des suffrages. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en empochant 54,45% des votes face à Marine Le Pen (45,55%). Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 8 018 citoyens de la Couronne (16) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.