En direct

19:43 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à la Ménitré ? Dans les 2 bureaux de vote de la Ménitré, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait enregistré 20,05% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,98% et 1,87% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 8,85% du côté de la gauche (et donc 28,9% en comptant le vote Mélenchon).

16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour La Ménitré ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à la Ménitré au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à la Ménitré cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,65% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 23,46%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,05% et Yannick Jadot à 6,98%. Emmanuel Macron terminait à en revanche près de 28% des votes dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à la Ménitré L'un des critères clés des législatives 2022 sera indéniablement le taux de participation à la Ménitré. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,34% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 22,04% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À la Ménitré, le score de l'abstention lors des législatives sera un élément important Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Comment ont voté d'habitude les habitants de cette localité lors des élections précédentes ? Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, 52,35% des personnes habilitées à voter à la Ménitré avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 46,97% au deuxième round.