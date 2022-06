19:48 - Qui vont retenir les électeurs de gauche à la Neuville-Chant-d'Oisel ?

Les électeurs de la Neuville-Chant-d'Oisel avaient concédé 17,66% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re manche de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,35% et 0,8% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total théorique de 23,81% pour le bloc de gauche.