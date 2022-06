Résultat de la législative à la Rivière-de-Corps : en direct

12/06/22 11:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Rivière-de-Corps sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:07 - Quelques données clés pour les élections législatives 2022 à la Rivière-de-Corps Les résultats des législatives 2022 à la Rivière-de-Corps seront théoriquement proclamés pas longtemps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra rapidement qui des 11 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Résultat des élections législatives 2022 à la Rivière-de-Corps

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Rivière-de-Corps comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste Pascal Andrieux Divers extrême gauche Laure Fernandez Droite souverainiste Gaëtan Seffals Nouvelle union populaire écologique et sociale Lyonnel Helick Droite souverainiste Dominique Menissier Ecologistes Loëtitia Beury Ensemble ! (Majorité présidentielle) Céline Lopes Vaz Reconquête ! Baptiste Gatouillat Les Républicains Didier Freville Divers centre Angélique Ranc Rassemblement National Nelly Collot-Touzé Ecologistes

Législatives 2022 à la Rivière-de-Corps : les enjeux

Les électeurs de la Rivière-de-Corps (10440) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Le président nouvellement réélu sera-t-il à même d'avoir une majorité à l'Assemblée au regard des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 32% des votes au premier tour à la Rivière-de-Corps, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25% et 15% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de la Rivière-de-Corps avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 61% des votes, cédant ainsi 39% des votes à Marine Le Pen.