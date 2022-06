Résultat de la législative à la Verrière : en direct

12/06/22 10:56

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Verrière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:56 - Verrière dispose d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les moments clés de ce 1er volet des législatives 2022 à la Verrière, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Il y a 11 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à la Verrière

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Verrière comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Olivier Gallant Droite souverainiste Aurélie Piacenza Ensemble ! (Majorité présidentielle) Raouf Maïza Divers Christophe Aubin Ecologistes William Martinet Nouvelle union populaire écologique et sociale Patrick Planque Divers extrême gauche Sophie Chabanet Rassemblement National Aymeric Delefosse Divers Jean-Luc Tramoni Ecologistes Philippe Benassaya Les Républicains Alexandre Arnaud Reconquête !

Législatives 2022 à la Verrière : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à la Verrière (78) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche recevra-t-elle la majorité des voix des citoyens de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 51% des suffrages au premier tour à la Verrière, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à sa propre réélection et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 21% et 12% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à se maintenir, Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en rassemblant 73% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 27% des voix.