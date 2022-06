Résultat de la législative à la Ville-aux-Dames : en direct

12/06/22 11:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Ville-aux-Dames sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:19 - Les habitants de la Ville-aux-Dames ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les grandes étapes de ce 1er tour des législatives 2022 à la Ville-aux-Dames, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Il y a 8 candidats dans la circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à la Ville-aux-Dames

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Ville-aux-Dames comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Daniel Labaronne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christelle Gobert Nouvelle union populaire écologique et sociale Angélique Delahaye Divers droite Christophe Guestault Rassemblement National Dominique Daillet Reconquête ! Anne Brunet Divers extrême gauche Christophe Lannoy Ecologistes Svetlana Nicolaeff Les Républicains

Législatives 2022 à la Ville-aux-Dames : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de la Ville-aux-Dames seront amenés à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30% des suffrages au premier tour à la Ville-aux-Dames. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 22% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de la Ville-aux-Dames avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 63% des suffrages, cédant ainsi 37% des suffrages à Marine Le Pen. Les citoyens de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?