Résultat de la législative à la Wantzenau : en direct

12/06/22 11:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Wantzenau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:05 - Les électeurs de la Wantzenau ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne 9 candidats ont voulu se faire élire dans l'unique circonscription de la Wantzenau ce 12 juin, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un niveau de prétendants dans la moyenne des autres circonscriptions. Et les 4910 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 4 bureaux de vote et se prononcer pour cette 1re étape.

Résultat des élections législatives 2022 à la Wantzenau

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Wantzenau comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Denis Riedinger Union des Démocrates et des Indépendants Lenny Steinmetz Divers Leilla Witzmann Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Altherr Reconquête ! Yann Lucas Divers extrême gauche Solange Deschamps Droite souverainiste Laurent Gnaedig Rassemblement National Vincent Thiebaut Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maurice Gluck Régionaliste

Législatives 2022 à la Wantzenau : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de la Wantzenau seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 42% des voix au premier tour à la Wantzenau, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 20% et 11% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de la Wantzenau avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 68% des votes, laissant donc à Marine Le Pen 32% des suffrages.