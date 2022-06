Résultat des législatives à Ladoix-Serrigny - Election 2022 (21550) [PUBLIE]

12/06/22 22:32

Résultat des législatives 2022 à Ladoix-Serrigny

Le résultat des élections législatives 2022 à Ladoix-Serrigny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Côte-d'Or

Le résultat de la législative à Ladoix-Serrigny est dorénavant officiel. Lors du premier round des élections législatives 2022, les citoyens de Ladoix-Serrigny enregistrés dans la 5ème circonscription de la Côte-d'Or ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention atteint 51% des électeurs autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour la 5ème circonscription de la Côte-d'Or. Reste encore à déterminer si les électeurs des 222 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Ladoix-Serrigny. Didier Paris a amassé 28% des voix au sein de la commune. René Lioret (Rassemblement National) et Isabelle de Almeida (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 24% et 15% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ladoix-Serrigny Didier Paris Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,83% 27,74% René Lioret Rassemblement National 23,70% 23,63% Isabelle de Almeida Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,66% 15,24% Charlotte Fougère Les Républicains 13,31% 11,43% Hervé Moreau Divers droite 6,93% 13,41% Denis Jordan Reconquête ! 4,37% 4,12% Clélia Robert Ecologistes 3,39% 2,90% Françoise Petet Divers extrême gauche 0,95% 0,76% Jean-Claude Bouvarel Droite souverainiste 0,55% 0,15% Michel Lambert Divers extrême gauche 0,31% 0,61% Participation au scrutin Circonscription Ladoix-Serrigny Taux de participation 50,33% 49,49% Taux d'abstention 49,67% 50,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 2,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,59% Nombre de votants 43 126 674

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ladoix-Serrigny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:48 - Pour la gauche, les 13,51% de Jean-Luc Mélenchon à Ladoix-Serrigny font espérer Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Ladoix-Serrigny, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 13,51% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,04% et 1,29% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,33% du côté des électeurs de gauche (et donc 18,84% en comptant le score de Mélenchon). 16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Ladoix-Serrigny ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces indications des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Ladoix-Serrigny au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le président avait obtenu 29,78% des voix à Ladoix-Serrigny, à la dernière élection contre 27,85% en France. La candidate du FN était grimpée à 27,11% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,51% (contre 22%). 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux élections législatives à Ladoix-Serrigny L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de la participation à Ladoix-Serrigny. Le conflit militaire ukrainien est par exemple capable d'impacter les décisions que prendront les électeurs de Ladoix-Serrigny. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,34% dans la ville. Le taux de participation était de 83,44% au premier tour, soit 1 129 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Ladoix-Serrigny ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, parmi les 1 348 personnes en âge de voter à Ladoix-Serrigny, 59,52% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 50,67% au deuxième tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Ladoix-Serrigny Les résultats des élections législatives 2022 à Ladoix-Serrigny vont théoriquement être révélés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte assez vite qui des 10 candidats aura son ticket pour le 2me tour.

Législatives 2022 à Ladoix-Serrigny : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Ladoix-Serrigny (21550) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30% des votes au premier tour à Ladoix-Serrigny. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 14% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Ladoix-Serrigny avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 53% des voix, cédant donc à Marine Le Pen 47% des votes. Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?