Résultat de la législative à Lagny-sur-Marne : en direct

12/06/22 17:09

Pour ces élections législatives de 2022 à Lagny-sur-Marne, les 15 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau No 15) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne.

Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 21 580 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, 57,73% des électeurs de Lagny-sur-Marne avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,41% pour le second tour.

Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Lagny-sur-Marne, Emmanuel Macron se hissait à la tête du vote avec 29,1% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,3%, puis Marine Le Pen à 16,19% et Éric Zemmour à 7,06%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières semaines changeront certainement ce paysage lors des législatives dans la cité au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 29,10% des voix au premier tour à Lagny-sur-Marne, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui fut le troisième homme de la dernière présidentielle et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 27,30% et 16,19% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Lagny-sur-Marne avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 67,68% des votes, abandonnant donc 32,32% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il faire confiance à cette commune pour avoir la majorité de l'Assemblée nationale ? Comme partout en France, les habitants de Lagny-sur-Marne ( Seine-et-Marne ) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ?