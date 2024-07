Résultat des législatives 2024 à Thorigny-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le niveau d'abstention. 34,9% des électeurs de Thorigny-sur-Marne se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,34% des votants de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 25,15% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,41% au premier tour. Au deuxième tour, 56,86% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les études montrent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Thorigny-sur-Marne ?

17:29 - Thorigny-sur-Marne et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

À Thorigny-sur-Marne, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,27% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 1829 habitants par km² et 51,51% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,09%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 941 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,00% et d'une population immigrée de 14,80% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Thorigny-sur-Marne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,44% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.