Résultat de la législative à Lalinde : 2e tour en direct

En direct

18:06 - Quel poids pour la Nouvelle union poulaire ? La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait potentiellement obtenir 29,43% à Lalinde avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes à la députation a pourtant enregistré 25,02% des suffrages dimanche dernier. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir première.

15:30 - À Lalinde, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée Dimanche 12 juin à l'occasion du 1er tour de l'élection législative, les citoyens de Lalinde ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 25,02% des voix. Elle est ressortie devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui obtiennent respectivement 20,95% et 19,03% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés.

13:30 - La grande inconnue de ces législatives à Lalinde reste l'abstention Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour le second tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 52,14% des personnes en âge de voter à Lalinde avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,52% pour le tour deux.