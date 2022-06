Résultat de la législative à Lalinde : en direct

12/06/22 19:25

Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait représenté 55,48% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Lalinde. La participation était de 47,86% au second round.

Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Lalinde. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Lalinde, Marine Le Pen avait pu grimper à la première position avec 24,91% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,49%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 20,48% et Éric Zemmour à 7,06%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

Dans les 5 bureaux de vote de Lalinde, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait enregistré 20,48% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,05% et 1,95% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement obtenir 25,48% à Lalinde pour ces légilsatives.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens votant à Lalinde (Dordogne) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 25% des votes au premier tour à Lalinde, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 24% et 20% des suffrages. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en empochant 50% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 50% des voix.