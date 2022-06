En direct

20:11 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Laloubère ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 17,17% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Laloubère le dimanche 10 avril. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,2% et 2,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 23,74% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Laloubère.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Laloubère ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Laloubère. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Laloubère, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 30,23% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 18,17%. On trouvait plus loin, avec 17,17%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,13%, Jean Lassalle. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Laloubère, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 reste l'abstention À Laloubère, l'abstention sera indéniablement l'une des clés des législatives 2022. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 429 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,99% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 22,18% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ?

11:30 - Le score de l'abstention aux élections législatives 2022, un élément fort à Laloubère ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 945 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 55,52% des inscrits sur les listes électorales de Laloubère avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 47,0% pour le second round.