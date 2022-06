Résultat de la législative à Lannion : en direct

En direct

17:07 - À Lannion, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance à Lannion au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. A l'issue du dernier vote de, à Lannion, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position de l'élection présidentielle avec 29,54% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,66%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 14,95% et Yannick Jadot à 8,5%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Lannion demeure la participation À Lannion, l'un des facteurs essentiels de ces législatives 2022 sera immanquablement le taux d'abstention. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait capable de détourner les citoyens de Lannion (22300) des bureaux de vote. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, 73,3% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 75,96% au premier tour, soit 10 922 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Lannion peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 14 089 personnes en âge de voter à Lannion, 56,21% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 45,58% pour le dernier round.