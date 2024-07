Résultat des législatives 2024 à Plouguiel (22220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Plouguiel : 56,48% au second tour Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix affichés au niveau national sont porteurs. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Plouguiel, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 37,25% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score qui a fortement progressé en comparaison des 30,78% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va faire mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 56,48% à l'époque.

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Plouguiel Le score obtenu par le RN sera le grand sujet pour ces élections 2024, au niveau local. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Une nouvelle montée pourrait bien apparaitre ce 7 juillet au soir, dans les tableaux de résultats.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Plouguiel ? Il s'agit désormais de savoir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Les législatives à l'époque à Plouguiel seront en revanche favorables, au premier tour, aux candidats Nupes qui obtiendront 30,78% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV (56,48% contre 43,52% pour La République en Marche). Marie-Amélie Troadec conservait donc son avance sur place.

20:05 - Que peuvent montrer les résultats de dimanche dernier pour Plouguiel ? Selon les enquêtes rendues publiques dès la fin du premier tour, le Rassemblement national devrait s'arroger moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Conserveraient une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales. Marielle Lemaitre (Nouveau Front populaire) a accumulé 37,25% des suffrages à Plouguiel le 30 juin, au soir du premier tour de la législative. Jean-Yves Le Boulanger (Rassemblement National) et Eric Bothorel (Ensemble pour la République) suivaient avec 30,34% et 29,94% des électeurs. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Eric Bothorel qui y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 37,81% devant Marielle Lemaitre avec 30,6% et Jean-Yves Le Boulanger avec 29,08%. De quoi imposer peut-être ce 7 juillet aux électeurs de Plouguiel un second tour sans doute différent du premier dans la zone.

19:21 - À Plouguiel, la participation du premier tour dépasse celle du scrutin européen Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut également analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Plouguiel a atteint 28,53%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 472 inscrits sur les listes électorales à Plouguiel, 44,23% avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 41,72% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Plouguiel lors du 2e tour des législatives ? À Plouguiel, l'un des facteurs cruciaux des élections législatives 2024 est le niveau de participation. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Plouguiel était de 71,47%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,71% au premier tour. Au deuxième tour, 55,76% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Plouguiel aujourd'hui ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,05% au sein de la ville, contre une participation de 77,38% au premier tour, c'est-à-dire 1 136 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont notamment en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Plouguiel.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Plouguiel Comment la population de Plouguiel peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 93 hab/km² et un taux de chômage de 11,06%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (36,75%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 807 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,24%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (16,31%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,72%, comme à Plouguiel, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.