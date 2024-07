Résultat des législatives 2024 à Lantic (22410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Lantic ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après la création du Nouveau Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a réuni un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Lantic, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 27,49% des votes dans la commune. Une hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à Lantic L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la progression locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà gagné 17 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN termine vainqueur à Lantic ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Lantic ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé à l'échelle locale pour le second tour de cette élection des députés. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a des chances de s'imposer. Avec 18,69% à Lantic, le RN était en revanche devancé par les 32,91% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives à l'époque. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Marie-Amélie Troadec (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement, avec 52,15%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,85%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Lantic ce dimanche ? Le 30 juin dernier, les habitants de Lantic ont plébiscité Jean-Yves Le Boulanger (Rassemblement National), qui a recueilli 35,38% des bulletins de vote. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Eric Bothorel (Majorité présidentielle) et Marielle Lemaitre (Union de la gauche) avec respectivement 34,11% et 27,49% des électeurs. La circonscription n'a en revanche rendu la même copie que la ville, puisque c'est Eric Bothorel qui y remportait ce premier tour, avec 37,81% devant Marielle Lemaitre avec 30,6% et Jean-Yves Le Boulanger avec 29,08%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Lantic ? Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 1 805 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Les chiffres montrent une participation de 78,1% lors du 1er round des élections législatives 2024 à Lantic, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 61,14% des personnes en capacité de voter à Lantic avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 58,46% il y a cinq ans. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Lantic, le chiffre phare de ces législatives demeure l'abstention Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du second tour des élections législatives à Lantic ? Lantic a atteint une participation de 78,1%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 83,84% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 81,32% au second tour, ce qui représentait 1 088 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,73% au premier tour et 51,71% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Lantic ? Les efforts pour faire "barrage" à l'extrême-droite pourraient en effet pousser les électeurs de Lantic (22410) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Lantic : législatives et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lantic montrent des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,17% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (17,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 735 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,78%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,55%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Lantic mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,45% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.