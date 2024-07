Résultat des législatives 2024 à Rospez (22300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont trancher les supporters du Front populaire à Rospez ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix affichés au niveau national sont un premier indice. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 2,9% des votes à Rospez. Une somme à compléter néanmoins avec les 28,85% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 17 points à Rospez Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Quoi qu'il arrive, une marche de plus sera certainement atteinte ce dimanche soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Rospez Il s'agit maintenant de déterminer si l'évolution des scores au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Rospez, déjà couverte par la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor, avait aussi vu le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 31,46%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, sera derrière à 13,97%. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter, avec 51,16%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,84%.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin il y a une semaine à Rospez ? Le dimanche 30 juin, les citoyens de Rospez ont préféré Eric Bothorel (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a obtenu 35,91% des suffrages. Un score qui lui a permis de passer devant Jean-Yves Le Boulanger (Rassemblement National) et Marielle Lemaitre (Front populaire) avec respectivement 30,59% et 2,9% des votants. Eric Bothorel était aussi en tête dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor dans son ensemble, avec cette fois 37,81%, devant Marielle Lemaitre avec 30,6% et Jean-Yves Le Boulanger avec 29,08%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Rospez ? Au cours des derniers scrutins électoraux, les 1 843 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Dimanche dernier, 24% des électeurs de Rospez se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 40,45% des électeurs de Rospez (22) avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 43,61% il y a cinq ans. Pour information, au niveau du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Rospez ? Le niveau de participation est sans nul doute un critère primordial des élections législatives 2024. Rospez a atteint une participation de 76%, dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,76% au premier tour et 54,27% au second tour. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 418 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,75% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 82,02% au premier tour, c'est-à-dire 1 163 personnes. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle sont de nature à ramener les habitants de Rospez (22300) vers les urnes.

17:29 - Élections législatives à Rospez : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Rospez déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le taux de chômage à 11,73% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 132 hab par km² et 42,31% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,21%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 783 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,44%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,24%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rospez mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,56% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.