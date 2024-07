Résultat des législatives 2024 à Plourhan (22410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Plourhan ? Avec 28,06% des bulletins au niveau national au moment du premier tour des législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Plourhan, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 28,68% des votes dans la commune. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le RN à Plourhan Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives 2024 sera très observé. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti a en effet déjà glané 17 points ici entre 2022 et 2024. Suffisant pour parier sur une installation solide du parti localement, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Reste dorénavant à savoir si la tendance au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Plourhan offrait également 28,97% pour Eric Bothorel des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 27,62% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Eric Bothorel (La République en Marche) finalement en tête localement, avec 50,11%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,89%.

20:05 - Eric Bothorel (Ensemble pour la République) devant avec 35,04% à Plourhan aux législatives D'après les projections des instituts établies depuis le premier tour, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient préserver une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Eric Bothorel (Majorité présidentielle) a engrangé 35,04% des voix à Plourhan le 30 juin, pour le premier tour des législatives. Un score qui lui a permis de ressortir devant Jean-Yves Le Boulanger (Rassemblement National) et Marielle Lemaitre (Nouveau Front populaire) avec 34,42% et 28,68% des votants. C'est aussi Eric Bothorel qui terminait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor, avec cette fois 37,81%, devant Marielle Lemaitre avec 30,6% et Jean-Yves Le Boulanger avec 29,08%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Plourhan ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut également analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. À Plourhan, le pourcentage de participation lors du premier round des législatives 2024 a été de 77,07%, plus important de 13 points que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 64,52% des inscrits sur les listes électorales de Plourhan (22) avaient effectivement pris part au vote. La participation était de 62,81% pour le scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 heures.

18:35 - À Plourhan, l'enjeu majeur de ces législatives demeure l'abstention Le niveau de participation est l'un des critères clés du scrutin législatif 2024. Les résidents de Plourhan ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 77,07%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 83,19% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 83,07% au premier tour, c'est-à-dire 1 389 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 58,26% au premier tour et 56,48% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui grève les finances des familles serait par exemple en mesure de ramener les citoyens de Plourhan vers les urnes.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Plourhan Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Plourhan mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des élections législatives. Avec 42,45% de population active et une densité de population de 115 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 6,02% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (74,71%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 984 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,22%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,53%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,18%, comme à Plourhan, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.