Résultat des législatives 2024 à Pleubian (22610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la gauche à Pleubian ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix obtenus à l'échelle nationale sont encourageants. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,13% des suffrages à Pleubian. Un chiffre en progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 18 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Pleubian Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très observé localement pour cette élection 2024. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 18 points à Pleubian entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN soit vainqueur à Pleubian ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Pleubian pour la majorité aux législatives ? Il s'agit dorénavant de savoir si l'évolution des scores au second tour sera comparable à celle de 2022 ou éloignée. Il y a deux ans dans la commune de Pleubian, lors des élections du Parlement, le score était également de 31,27% pour Eric Bothorel , Pleubian étant déjà partie intégrante de la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor. A l'issue du second round,c'est encore Eric Bothorel qui va remporter le plus de votes, avec 58,55% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,45%.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives ont-ils du sens pour le 2e tour à Pleubian ? Eric Bothorel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a engrangé 38,93% des voix à Pleubian dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er tour des législatives. Jean-Yves Le Boulanger (Rassemblement National) et Marielle Lemaitre (Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 36,73% et 22,13% des votants dans la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Eric Bothorel rassemblant cette fois 37,81%, devant Marielle Lemaitre avec 30,6% et Jean-Yves Le Boulanger avec 29,08%.

19:21 - À Pleubian, la participation du 1er round surpasse celle des européennes À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des élections précédentes ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Pleubian était de 25,3%, en dessous de 13 points de celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 38,89% des inscrits sur les listes électorales de Pleubian (22). L'abstention était de 44,14% pour le scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Pleubian, le score de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives sera un élément décisif L'un des critères cruciaux du scrutin législatif est incontestablement le taux d'abstention. Les résidents de Pleubian ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 74,7%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 77,17% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. La participation était de 76,47% au second tour, soit 1 709 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,29% au premier tour et 53,96% au deuxième tour.

17:29 - Comprendre l'électorat de Pleubian : un regard sur la démographie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Pleubian contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Le taux de chômage à 13,94% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 118 habitants/km² et 31,8% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (48,55%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 238 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,17%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (16,7%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 39,69%, comme à Pleubian, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.